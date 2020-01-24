В 3 сезоне 11 серии сериала «Вавилон-Берлин» Ульрих готов предоставить доказательства, которые подтверждают связь Гостони с убийством Кремпина. Ульрих сообщает Гереону, что на найденном окровавленном ноже есть отпечатки Вайнтрауба.
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