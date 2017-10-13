В 1 сезоне 2 серии сериала «Вавилон-Берлин» Гереон устраивает допрос Иоганну Кенигу, который накануне подвергся пыткам со стороны загадочного человека. Кенигу удалось завладеть оружием полицейского. Он угрожает Гереону, но в конце стреляет в себя.
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