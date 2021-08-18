Во 2 сезоне 2 серии сериала «Аквафина: Нора из Куинса» в результате землетрясения, произошедшего во время МРТ, девушка случайно оказывается в мире прошлого — в 2003 году. Там она планирует найти молодую версию себя и предупредить ее об ошибках.
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