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Киноафиша Сериалы Аквафина: Нора из Куинса Сезоны Сезон 2 Серия 2

Аквафина: Нора из Куинса 2020 2 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Аквафина: Нора из Куинса»
Не слишком стар
Сезон 2 / Серия 1 18 августа 2021
Стой! Время Норы
Сезон 2 / Серия 2 18 августа 2021
Ангелы Чарли
Сезон 2 / Серия 3 25 августа 2021
Эдмунд вернулся
Сезон 2 / Серия 4 1 сентября 2021
Не связывайтесь с бабулями
Сезон 2 / Серия 5 8 сентября 2021
Нора знакомится с брендой
Сезон 2 / Серия 6 15 сентября 2021
Рассказы о затмении
Сезон 2 / Серия 7 22 сентября 2021
Теневая игра
Сезон 2 / Серия 8 29 сентября 2021
Простая жизнь
Сезон 2 / Серия 9 6 октября 2021
Дом
Сезон 2 / Серия 10 13 октября 2021
О чем серия

Во 2 сезоне 2 серии сериала «Аквафина: Нора из Куинса» в результате землетрясения, произошедшего во время МРТ, девушка случайно оказывается в мире прошлого — в 2003 году. Там она планирует найти молодую версию себя и предупредить ее об ошибках.

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