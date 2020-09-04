В 1 сезоне 10 серии сериала «Вдали» корабль прибыл на Марс, китайское правительство настаивает на том, чтобы их представитель сделал первый шаг на красной планете и прислал им фотографию. Однако команда решает поступить по-своему.
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