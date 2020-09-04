В 1 сезоне 8 серии сериала «Вдали» экипаж за спиной у Эммы принимает иное решение: с помощью данных зонда они пытаются понять, действительно ли «Пегас» пропустил атмосферу красной планеты. Тем временем Лу рассказывает Эмме правду.
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