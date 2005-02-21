В 1 сезоне 6 серии сериала «Аватар: Легенда об Аанге» друзья попадают в деревню Земли, которую захватили маги огня. Они заключили всех местных аватаров в плен, запрещая им применять магию. К счастью, Аанг и его друзья решают помочь им освободиться.
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