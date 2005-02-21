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Киноафиша Сериалы Аватар: Легенда об Аанге Сезоны Сезон 1 Серия 6

Аватар: Легенда об Аанге 1 сезон 6 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Аватар: Легенда об Аанге»
Мальчик из айсберга
Сезон 1 / Серия 1 21 февраля 2005
Возвращение Аватара
Сезон 1 / Серия 2 21 февраля 2005
Южный храм воздуха
Сезон 1 / Серия 3 25 февраля 2005
Воины Киоши
Сезон 1 / Серия 4 4 марта 2005
Царь Омашу
Сезон 1 / Серия 5 18 марта 2005
Пленные
Сезон 1 / Серия 6 25 марта 2005
Зимнее Солнцестояние: Мир Духов, часть 1
Сезон 1 / Серия 7 8 апреля 2005
Зимнее Солнцестояние: Мир Духов, часть 2
Сезон 1 / Серия 8 15 апреля 2005
Свиток Водной магии
Сезон 1 / Серия 9 29 апреля 2005
Джет
Сезон 1 / Серия 10 6 мая 2005
Большой водораздел
Сезон 1 / Серия 11 20 мая 2005
Буря
Сезон 1 / Серия 12 3 июня 2005
Синяя маска
Сезон 1 / Серия 13 17 июня 2005
Гадалка
Сезон 1 / Серия 14 23 сентября 2005
Бато из племени Воды
Сезон 1 / Серия 15 7 октября 2005
Дезертир
Сезон 1 / Серия 16 21 октября 2005
Северный Храм Воздуха
Сезон 1 / Серия 17 4 ноября 2005
Учитель магии воды
Сезон 1 / Серия 18 18 ноября 2005
Осада Севера: Часть 1
Сезон 1 / Серия 19 2 декабря 2005
Осада Севера: Часть 2
Сезон 1 / Серия 20 2 декабря 2005
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Аватар: Легенда об Аанге» друзья попадают в деревню Земли, которую захватили маги огня. Они заключили всех местных аватаров в плен, запрещая им применять магию. К счастью, Аанг и его друзья решают помочь им освободиться.

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