В 1 сезоне 5 серии сериала «Аватар: Легенда об Аанге» друзья знакомятся с правителем города Омашу. Сначала он подвергает аватара различным испытаниям, а потом выясняется, что все это время Омашу был настоящим учителем. Но герои этого не понимали.
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