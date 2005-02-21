В 1 сезоне 5 серии сериала «Аватар: Легенда об Аанге» друзья знакомятся с правителем города Омашу. Сначала он подвергает аватара различным испытаниям, а потом выясняется, что все это время Омашу был настоящим учителем. Но герои этого не понимали.