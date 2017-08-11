В 1 сезоне 6 серии сериала «Нетипичный» новая подруга предлагает главному герою поучаствовать в школьных танцах, надеясь, что он ответит ей взаимностью. При этом сам Сэм готовится к потере девственности, а Даг и Джулия решают помочь друг другу.
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