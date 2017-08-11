В 1 сезоне 5 серии сериала «Нетипичный» аутичный герой очень пугается, когда новая подруга Пейдж неожиданно вторгается в его спальню. Параллельно Кейси посещает «Клэйтон Преп» и получает представление о том, какой была бы ее жизнь вдали от брата.
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