В 1 сезоне 1 серии сериала «Нетипичный», заинтересовавшись в девушке, главный герой начинает изучать различные советы по свиданиям и проверяет их на практике. Между тем его чрезмерно опекающая мама Эльза должна научиться отпускать...
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