Во 2 сезоне 1 серии сериала «Атака титанов» Эрена мучают беспокойные сны о матери. Тем временем обнаруживается очередной разумный титан, который похож на обезьяну. Теперь Мику необходимо сделать все возможное, чтобы спасти солдат.
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