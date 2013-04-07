К тебе, спустя две тысячи лет: Падение Сигансины. Часть 1
Сезон 1 / Серия 17 апреля 2013
Тот день: Падение Сигансины. Часть 2
Сезон 1 / Серия 214 апреля 2013
Тусклый проблеск среди отчаянья: Возвращение человечества. Часть 1
Сезон 1 / Серия 321 апреля 2013
Ночь выпуска: Возвращение человечества. Часть 2
Сезон 1 / Серия 428 апреля 2013
Первое сражение: Оборона Троста. Часть 1
Сезон 1 / Серия 55 мая 2013
Мир глазами девочки: Оборона Троста. Часть 2
Сезон 1 / Серия 612 мая 2013
Маленький клинок: Оборона Троста. Часть 3
Сезон 1 / Серия 719 мая 2013
Слышно биение сердца: Оборона Троста. Часть 4
Сезон 1 / Серия 826 мая 2013
Случай с левой рукой: Оборона Троста. Часть 5
Сезон 1 / Серия 92 июня 2013
Ответ: Оборона Троста. Часть 6
Сезон 1 / Серия 109 июня 2013
Идол: Оборона Троста. Часть 7
Сезон 1 / Серия 1116 июня 2013
Рана: Оборона Троста. Часть 8
Сезон 1 / Серия 1223 июня 2013
Сокровенное желание: Оборона Троста. Часть 9
Сезон 1 / Серия 1330 июня 2013
Не могу посмотреть ему в глаза: Подготовка к контрнаступлению. Часть 1
Сезон 1 / Серия 1414 июля 2013
Отряд специального назначения: Подготовка к контрнаступлению. Часть 2
Сезон 1 / Серия 1521 июля 2013
Что нужно сделать сейчас: Накануне контрнаступления. Часть 3
Сезон 1 / Серия 1628 июля 2013
Титан-женщина: 57-я экспедиция за стены. Часть 1
Сезон 1 / Серия 174 августа 2013
Лес гигантских деревьев: 57-я экспедиция за стены. Часть 2
Сезон 1 / Серия 1811 августа 2013
Укус: 57-я экспедиция за стены. Часть 3
Сезон 1 / Серия 1918 августа 2013
Эрвин Смит: 57-я экспедиция за стены. Часть 4
Сезон 1 / Серия 2025 августа 2013
Сокрушительный удар: 57-я экспедиция за стены. Часть 5
Сезон 1 / Серия 211 сентября 2013
Побеждённые: 57-я экспедиция за стены. Часть 6
Сезон 1 / Серия 228 сентября 2013
Улыбка: Рейд в район Стохэсс. Часть 1
Сезон 1 / Серия 2315 сентября 2013
Помилование: Рейд в район Стохэсс. Часть 2
Сезон 1 / Серия 2422 сентября 2013
Стена: Рейд в район Стохэсс. Часть 3
Сезон 1 / Серия 2529 сентября 2013
О чем серия
В 1 сезоне 20 серии сериала «Атака титанов», захватив женщину-титана, Леви и Эрвин пытаются установить, кем она является. Леви заставляет ее закричать, что побуждает других титанов прийти к ней. Между тем крот наносит удар по отряду Леви.
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