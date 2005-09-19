В 3 сезоне 6 серии сериала «Задержка в развитии» Майкл готовится к свадьбе с Ритой, в то же время переживая насчет отсутствия сексуальной связи между ними. Люсиль и Джордж совершенно против этого брака, пока не узнают, что Рита очень богата.
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