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Киноафиша Сериалы Задержка в развитии Сезоны Сезон 3 Серия 4

Задержка в развитии 2003 - 2019 4 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Задержка в развитии»
Шоу кабины
Сезон 3 / Серия 1 19 сентября 2005
Только для британцев
Сезон 3 / Серия 2 26 сентября 2005
Забудь меня немедленно
Сезон 3 / Серия 3 3 октября 2005
Настоящий мужик
Сезон 3 / Серия 4 7 ноября 2005
Мистер Ф.
Сезон 3 / Серия 5 7 ноября 2005
Бороздящий океан
Сезон 3 / Серия 6 5 декабря 2005
Проникновение в тюрьму
Сезон 3 / Серия 7 12 декабря 2005
Отстаивать интересы
Сезон 3 / Серия 8 19 декабря 2005
Спасти наших Блутов
Сезон 3 / Серия 9 2 января 2006
Фальш
Сезон 3 / Серия 10 10 февраля 2006
Семейные связи
Сезон 3 / Серия 11 10 февраля 2006
Пути отхода
Сезон 3 / Серия 12 10 февраля 2006
Развитие замедленно
Сезон 3 / Серия 13 10 февраля 2006
О чем серия

В 3 сезоне 4 серии сериала «Задержка в развитии» Майкл начинает заниматься спортом, чтобы предстать перед Ритой в лучшем свете. Линдси пытается помочь дочери адвоката выиграть конкурс красоты, но конкуренцию им составляет Энн с помощью Тобиаса.

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