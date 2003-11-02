Menu
Arrested Development
16+
Production year
2003
Country
USA
Episode duration
24 minutes
Streaming service
Netflix
Series rating
8.6
Rate
11
votes
8.6
IMDb
Write review
All seasons of "Arrested Development"
Season 1
22 episodes
2 November 2003 - 6 June 2004
Season 2
18 episodes
7 November 2004 - 17 April 2005
Season 3
13 episodes
19 September 2005 - 10 February 2006
Season 4
15 episodes
26 May 2013
Season 5
16 episodes
29 May 2018 - 15 March 2019
