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Киноафиша Сериалы Арчер Сезоны Сезон 9 Серия 8

Арчер 2009 8 серия 9 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 9 сезона «Арчер»
Странный пилот
Сезон 9 / Серия 1 25 апреля 2018
Удручающая ситуация
Сезон 9 / Серия 2 2 мая 2018
Различные режимы приготовления фруктов
Сезон 9 / Серия 3 9 мая 2018
Воин в костюме
Сезон 9 / Серия 4 16 мая 2018
Странные дела в запретных рощах
Сезон 9 / Серия 5 23 мая 2018
Некоторые замечания о каннибализме
Сезон 9 / Серия 6 30 мая 2018
Сравнительная порочность цивилизованных и непросвещенных народов
Сезон 9 / Серия 7 6 июня 2018
Открытие
Сезон 9 / Серия 8 13 июня 2018
О чем серия

В 9 сезоне 8 серии сериала «Арчер» вместе с остальными Стерлинг отправляется к вулкану, в недрах которого спрятан идол. Пока они пытаются пройти все расставленные внутри ловушки, их преследует окончательно свихнувшийся Факс.

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