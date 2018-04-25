Сравнительная порочность цивилизованных и непросвещенных народов
Сезон 9 / Серия 76 июня 2018
Открытие
Сезон 9 / Серия 813 июня 2018
О чем серия
В 9 сезоне 8 серии сериала «Арчер» вместе с остальными Стерлинг отправляется к вулкану, в недрах которого спрятан идол. Пока они пытаются пройти все расставленные внутри ловушки, их преследует окончательно свихнувшийся Факс.
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