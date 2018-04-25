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Арчер 2009 7 серия 9 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Все серии 9 сезона «Арчер»
Странный пилот
Сезон 9 / Серия 1 25 апреля 2018
Удручающая ситуация
Сезон 9 / Серия 2 2 мая 2018
Различные режимы приготовления фруктов
Сезон 9 / Серия 3 9 мая 2018
Воин в костюме
Сезон 9 / Серия 4 16 мая 2018
Странные дела в запретных рощах
Сезон 9 / Серия 5 23 мая 2018
Некоторые замечания о каннибализме
Сезон 9 / Серия 6 30 мая 2018
Сравнительная порочность цивилизованных и непросвещенных народов
Сезон 9 / Серия 7 6 июня 2018
Открытие
Сезон 9 / Серия 8 13 июня 2018
О чем серия

В 9 сезоне 7 серии сериала «Арчер» Стерлинг готовит членов племени к сражению с немцами. Тем временем Мэлори и ее компаньоны находят его и Пэм, а племя начинает почитать Шарлотту как богиню. Увлекшись кокаином, Факс теряет рассудок.

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