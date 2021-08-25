В 12 сезоне 6 серии сериала «Арчер» Лана совершает несколько очень глупых ошибок, когда призраки из прошлого Арчера преследуют его во время специальной миссии. По ходу развития событий становится понятно, что им обоим нужна помощь.
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