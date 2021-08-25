В 12 сезоне 8 серии сериала «Арчер» суперопасный шпион Арчер, оказывается заперт внутри штаб-квартиры IIA. Тем временем Барри также оказывается заперт внутри другого Барри. Смогут ли оба героя найти выход из своих крайне неприятных положений?
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