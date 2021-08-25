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Киноафиша Сериалы Арчер Сезоны Сезон 12 Серия 8

Арчер 2009 8 серия 12 сезон

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Все серии 12 сезона «Арчер»
Кризис идентичности
Сезон 12 / Серия 1 25 августа 2021
Низко сидящий
Сезон 12 / Серия 2 25 августа 2021
Лондонское время
Сезон 12 / Серия 3 1 сентября 2021
Фотосессия
Сезон 12 / Серия 4 8 сентября 2021
Шоты
Сезон 12 / Серия 5 15 сентября 2021
Динго, детка и остальные
Сезон 12 / Серия 6 22 сентября 2021
Кольт экспресс
Сезон 12 / Серия 7 29 сентября 2021
Миссия: Сложная
Сезон 12 / Серия 8 6 октября 2021
О чем серия

В 12 сезоне 8 серии сериала «Арчер» суперопасный шпион Арчер, оказывается заперт внутри штаб-квартиры IIA. Тем временем Барри также оказывается заперт внутри другого Барри. Смогут ли оба героя найти выход из своих крайне неприятных положений?

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