Постер сериала Вернуться в 1988
Вернуться в 1988, Сезоны

Вернуться в 1988, список сезонов

Eung-dab-ha-ra 1988 16+
Год выпуска 2015
Страна Южная Корея
Эпизод длится 1 час 20 минут
Телеканал tvN

Рейтинг сериала

7.8
9 IMDb
Список сезонов сериала «Вернуться в 1988»
Вернуться в 1988 - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
20 эпизодов 6 ноября 2015 - 16 января 2016
 
