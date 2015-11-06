В 1 сезоне сериала «Вернуться в 1988» пять простых корейских семей живут в Тобонгу — северной части Сеула. У каждой семьи свои сложности, разное количество детей, некоторые из семей неполноценны. Связывает семьи то, что они являются не только соседями, но и близкими приятелями — матери оказывают содействие друг другу, отцы часто общаются, а дети дружат с ранних лет. Частенько они сталкиваются с проблемами: если кто-то один оказывается в сложной ситуации — это касается всех пяти семейств, поскольку их судьбы тесно сплетены между собой. Главной героиней является средний ребенок из семьи Сон — восемнадцатилетняя Сон Доксон.