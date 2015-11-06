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Вернуться в 1988 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Вернуться в 1988
Киноафиша Сериалы Вернуться в 1988 Сезоны Сезон 1
Eung-dab-ha-ra 1988 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 ноября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 20
Продолжительность сезона 26 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вернуться в 1988»

В 1 сезоне сериала «Вернуться в 1988» пять простых корейских семей живут в Тобонгу — северной части Сеула. У каждой семьи свои сложности, разное количество детей, некоторые из семей неполноценны. Связывает семьи то, что они являются не только соседями, но и близкими приятелями — матери оказывают содействие друг другу, отцы часто общаются, а дети дружат с ранних лет. Частенько они сталкиваются с проблемами: если кто-то один оказывается в сложной ситуации — это касается всех пяти семейств, поскольку их судьбы тесно сплетены между собой. Главной героиней является средний ребенок из семьи Сон — восемнадцатилетняя Сон Доксон.

Рейтинг сериала

8.7
Оцените 20 голосов
9 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Вернуться в 1988»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Рука об руку Hand in Hand
Сезон 1 Серия 1
6 ноября 2015
Я не тот, кем кажусь One Thing You Misunderstood About Me
Сезон 1 Серия 2
7 ноября 2015
Богатые ни при чем, виноваты бедные The Rich are Innocent, and the Poor are Guilty
Сезон 1 Серия 3
13 ноября 2015
Я не могу не… Can't help ~ing
Сезон 1 Серия 4
14 ноября 2015
Подготовка к зиме Preparing for Winter
Сезон 1 Серия 5
20 ноября 2015
Идет первый снег The First Snow is Falling
Сезон 1 Серия 6
21 ноября 2015
Всем тем To That Person
Сезон 1 Серия 7
27 ноября 2015
Одно теплое слово One Warm Remark
Сезон 1 Серия 8
28 ноября 2015
Что значит пересечь черту What It Means to Cross the Line
Сезон 1 Серия 9
4 декабря 2015
Память Memory
Сезон 1 Серия 10
5 декабря 2015
Три пророчества Three Prophecies
Сезон 1 Серия 11
11 декабря 2015
Любовь – это… What It Means to Love Someone
Сезон 1 Серия 12
12 декабря 2015
Супермен возвращается Superman is Back
Сезон 1 Серия 13
18 декабря 2015
Не волнуйся Don't Worry, My Dear
Сезон 1 Серия 14
19 декабря 2015
Между любовью и дружбой Between Love and Friendship
Сезон 1 Серия 15
25 декабря 2015
Жизнь – ирония. Часть 1 Life is an Irony (1)
Сезон 1 Серия 16
26 декабря 2015
Жизнь – ирония. Часть 2 Life is an Irony (2)
Сезон 1 Серия 17
8 января 2016
Прощай, первая любовь Goodbye, My First Love
Сезон 1 Серия 18
9 января 2016
Ты сделал всё, что мог You Did Your Very Best
Сезон 1 Серия 19
15 января 2016
Прощай, моя молодость, прощай, Ссангмун Goodbye, My Youth. Goodbye, Ssangmundong.
Сезон 1 Серия 20
16 января 2016
График выхода всех сериалов
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