В 1 сезоне 51 серии сериала «Анна-детективъ» в Затонске происходит череда убийств нищих. Мотивы не ясны, возможно, душегуб так просто развлекается. Чтобы раскрыть преступление, ясновидящая Анна сама переодевается в нищенку и становится приманкой.
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