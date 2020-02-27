Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Видоизмененный углерод Сезоны Сезон 2 Серия 3

Видоизмененный углерод 2018 - 2020 3 серия 2 сезон

6.8 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Видоизмененный углерод»
Призрак женщины
Сезон 2 / Серия 1 27 февраля 2020
Отсроченный платеж
Сезон 2 / Серия 2 27 февраля 2020
Аллея кошмаров
Сезон 2 / Серия 3 27 февраля 2020
Тень сомнения
Сезон 2 / Серия 4 27 февраля 2020
Просыпаться от крика
Сезон 2 / Серия 5 27 февраля 2020
Похорони меня
Сезон 2 / Серия 6 27 февраля 2020
Опасный эксперимент
Сезон 2 / Серия 7 27 февраля 2020
Сломанные ангелы
Сезон 2 / Серия 8 27 февраля 2020
О чем cерия

Во 2 сезоне 3 серии сериала «Видоизмененный углерод» допрос с пристрастием Такеши Ковача лично проводит полковник. В результате всплывают важные детали из прошлого. По пытается связаться с другим ИИ, чтобы попросить о помощи.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Всё везде и сразу
Всё везде и сразу 20 комментариев
Молох
Молох 3 комментария
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье 2 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Related video
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Приложение киноафиши