Видоизмененный углерод 2018 - 2020 2 серия 2 сезон
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Все серии 2 сезона «Видоизмененный углерод»
Призрак женщины
Сезон 2 / Серия 127 февраля 2020
Отсроченный платеж
Сезон 2 / Серия 227 февраля 2020
Аллея кошмаров
Сезон 2 / Серия 327 февраля 2020
Тень сомнения
Сезон 2 / Серия 427 февраля 2020
Просыпаться от крика
Сезон 2 / Серия 527 февраля 2020
Похорони меня
Сезон 2 / Серия 627 февраля 2020
Опасный эксперимент
Сезон 2 / Серия 727 февраля 2020
Сломанные ангелы
Сезон 2 / Серия 827 февраля 2020
О чем cерия
Во 2 сезоне 2 серии сериала «Видоизмененный углерод» Такеши выходит на фигуру охотника за головами. Тем временем на сцене появляется новый персонаж — полковник Каррера, ответственный за расследование смерти Эксли. Состояние По ухудшается.
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