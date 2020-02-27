Во 2 сезоне 2 серии сериала «Видоизмененный углерод» Такеши выходит на фигуру охотника за головами. Тем временем на сцене появляется новый персонаж — полковник Каррера, ответственный за расследование смерти Эксли. Состояние По ухудшается.