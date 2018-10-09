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Постер к сериалу Агрессивная Рэцуко
Киноафиша Сериалы Агрессивная Рэцуко Сезоны
Агрессивная Рэцуко (2018 - …), список сезонов Aggretsuko 12+
Год выпуска 2018
Страна Япония
Эпизод длится 16 минут
Стрим-сервис Netflix
Список сезонов сериала «Агрессивная Рэцуко»
Агрессивная Рэцуко - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 10 эпизодов
 
Агрессивная Рэцуко - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 10 эпизодов
 
Агрессивная Рэцуко - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2020, 10 эпизодов
 
Сезон 4 / Season 4
2021, 10 эпизодов
 
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