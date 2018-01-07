В 1 сезоне 4 серии сериала «Эпоха живых мертвецов», укрываясь от песчаной бури, Ивонн обнаруживает, что британцы делают больше, чем просто наблюдают за Соединенными Штатами из-за стены. Старый друг возвращается в Убежище в поисках мести.
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