Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Эпоха живых мертвецов Сезоны Сезон 1 Серия 4

Эпоха живых мертвецов 2018 4 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Все серии 1 сезона «Эпоха живых мертвецов»
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 7 января 2018
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 14 января 2018
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 21 января 2018
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 28 января 2018
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 4 февраля 2018
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 11 февраля 2018
О чем серия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Эпоха живых мертвецов», укрываясь от песчаной бури, Ивонн обнаруживает, что британцы делают больше, чем просто наблюдают за Соединенными Штатами из-за стены. Старый друг возвращается в Убежище в поисках мести.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Супермен
Супермен 14 комментариев
Как приручить дракона
Как приручить дракона 32 комментария
Герои анекдотов
Герои анекдотов 5 комментариев
Италия или Франция, Габриэль или Марчелло? В Сеть просочились подробности 5 сезона «Эмили в Париже»
До финала еще есть время: график выхода серий нового аниме «Молчаливая ведьма»
Нестерова наконец-то счастлива, но все ведь не может быть хорошо вечно: чем удивит «Овчарка-2»
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше