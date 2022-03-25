В 3 сезоне сериала «Эпоха живых мертвецов» кровопролитная война между двумя половинами человечества в самом разгаре. На западном побережье Америки по-прежнему есть живые люди, борющиеся за выживание своего вида. А вот восток страны занят кровопийцами – вампирами, в которых часть людей мутировала в результате эпидемии. Оба лагеря пользуются достижениями науки. Вампиры учатся синтезировать кровь, а в руках американской армии оказывается вакцина «Сефора», которая, предположительно, может уничтожить врагов.