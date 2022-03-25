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Эпоха живых мертвецов 2018 - 2022, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Эпоха живых мертвецов
Киноафиша Сериалы Эпоха живых мертвецов Сезоны Сезон 3

Age of the Living Dead 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 25 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Эпоха живых мертвецов»

В 3 сезоне сериала «Эпоха живых мертвецов» кровопролитная война между двумя половинами человечества в самом разгаре. На западном побережье Америки по-прежнему есть живые люди, борющиеся за выживание своего вида. А вот восток страны занят кровопийцами – вампирами, в которых часть людей мутировала в результате эпидемии. Оба лагеря пользуются достижениями науки. Вампиры учатся синтезировать кровь, а в руках американской армии оказывается вакцина «Сефора», которая, предположительно, может уничтожить врагов.

Рейтинг сериала

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4.4 IMDb
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Список серий сериала Эпоха живых мертвецов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
25 марта 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
25 марта 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
25 марта 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
25 марта 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
25 марта 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
25 марта 2022
График выхода всех сериалов
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