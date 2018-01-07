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Киноафиша Сериалы Эпоха живых мертвецов Сезоны Сезон 1 Серия 2

Эпоха живых мертвецов 2018 2 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Эпоха живых мертвецов»
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 7 января 2018
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 14 января 2018
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 21 января 2018
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 28 января 2018
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 4 февраля 2018
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 11 февраля 2018
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Эпоха живых мертвецов» Джерри и Макс заложили ловушку для вампиров, пришедших спасти заключенную Ивонн. Все это в итоге приводит к фатальным последствиям. Эндрю обращается к старому другу, пытаясь избежать ядерной войны.

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