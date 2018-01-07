В 1 сезоне 2 серии сериала «Эпоха живых мертвецов» Джерри и Макс заложили ловушку для вампиров, пришедших спасти заключенную Ивонн. Все это в итоге приводит к фатальным последствиям. Эндрю обращается к старому другу, пытаясь избежать ядерной войны.
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