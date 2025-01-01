Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Пуаро, список сезонов
Agatha Christie's Poirot
Год выпуска
1989
Страна
Великобритания
Эпизод длится
1 час 30 минут
Телеканал
ITV
Рейтинг сериала
8.7
Оцените
10
голосов
8.6
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Пуаро»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
8 января 1989 - 19 марта 1989
Сезон 2 / Season 2
9 эпизодов
7 января 1990 - 4 марта 1990
Сезон 3 / Season 3
11 эпизодов
16 сентября 1990 - 10 марта 1991
Сезон 4 / Season 4
3 эпизода
5 января 1992 - 19 января 1992
Сезон 5 / Season 5
8 эпизодов
17 января 1993 - 7 марта 1993
Сезон 6 / Season 6
4 эпизода
1 января 1995 - 16 марта 1997
Сезон 7 / Season 7
2 эпизода
2 января 2000 - 19 февраля 2000
Сезон 8 / Season 8
2 эпизода
20 апреля 2001 - 8 июля 2001
Сезон 9 / Season 9
4 эпизода
14 декабря 2003 - 26 апреля 2004
Сезон 10 / Season 10
4 эпизода
1 января 2006 - 2 апреля 2006
Сезон 11 / Season 11
4 эпизода
1 сентября 2008 - 22 сентября 2008
Сезон 12 / Season 12
4 эпизода
3 января 2010 - 26 декабря 2011
Сезон 13 / Season 13
5 эпизодов
9 июня 2013 - 13 ноября 2013
