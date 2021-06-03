Меню
Адвокат Ардашевъ 2019 - 2021, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Адвокат Ардашевъ
Адвокат Ардашевъ Сезон 4

Адвокат Ардашевъ 12+
Название Кровь на палубе
Премьера сезона 3 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Адвокат Ардашевъ»

В 4 сезоне сериала «Адвокатъ Ардашевъ. Кровь на палубе» Клим Ардашев собирается в морское путешествие. Перед этим он рассчитывается со своей горничной, но девушка, не желая прощаться с хозяином, покупает на все свои накопления билет и отправляется вместе с ним. Адвокат обескуражен, ведь он не желает губить репутацию юной девушки. Кроме того, на этом же корабле плывет особа, с которой его когда-то связывали романтические отношения. Однако с любовными делами приходится повременить, когда на борту обнаруживается труп.

Список серий 4-го сезона сериала «Адвокат Ардашевъ» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Кровь на палубе 1
Сезон 4 Серия 1
3 июня 2021
Кровь на палубе 2
Сезон 4 Серия 2
3 июня 2021
Кровь на палубе 3
Сезон 4 Серия 3
3 июня 2021
Кровь на палубе 4
Сезон 4 Серия 4
3 июня 2021
График выхода всех сериалов
