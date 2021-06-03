В 4 сезоне сериала «Адвокатъ Ардашевъ. Кровь на палубе» Клим Ардашев собирается в морское путешествие. Перед этим он рассчитывается со своей горничной, но девушка, не желая прощаться с хозяином, покупает на все свои накопления билет и отправляется вместе с ним. Адвокат обескуражен, ведь он не желает губить репутацию юной девушки. Кроме того, на этом же корабле плывет особа, с которой его когда-то связывали романтические отношения. Однако с любовными делами приходится повременить, когда на борту обнаруживается труп.