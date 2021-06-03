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Киноафиша Сериалы Адвокат Ардашевъ Сезоны Сезон 4 Серия 3

Адвокат Ардашевъ 2019 - 2021 3 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Адвокат Ардашевъ»
Эпизод 1
Сезон 4 / Серия 1 3 июня 2021
Эпизод 2
Сезон 4 / Серия 2 3 июня 2021
Эпизод 3
Сезон 4 / Серия 3 3 июня 2021
Эпизод 4
Сезон 4 / Серия 4 3 июня 2021
О чем cерия

В 4 сезоне 3 серии сериала «Адвокатъ Ардашевъ. Кровь на палубе» Клим Ардашев озадачен сложившейся ситуацией. Однако амурные дела приходится отложить, поскольку на морском судне, по всей видимости, находится убийца. На борту обнаруживают труп.

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