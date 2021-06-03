В 4 сезоне 3 серии сериала «Адвокатъ Ардашевъ. Кровь на палубе» Клим Ардашев озадачен сложившейся ситуацией. Однако амурные дела приходится отложить, поскольку на морском судне, по всей видимости, находится убийца. На борту обнаруживают труп.
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