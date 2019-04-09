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Постер к сериалу Адвокат Ардашевъ
Киноафиша Сериалы Адвокат Ардашевъ Сезоны
Адвокат Ардашевъ (2019 - 2021), список сезонов Адвокат Ардашевъ 12+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Список сезонов сериала «Адвокат Ардашевъ»
Адвокат Ардашевъ - Маскарад со смертью Маскарад со смертью
2019, 4 эпизода
 
Адвокат Ардашевъ - Убийство на водахъ Убийство на водахъ
2020, 4 эпизода
 
Адвокат Ардашевъ - Тайна персидского обоза Тайна персидского обоза
2020, 4 эпизода
 
Адвокат Ардашевъ - Кровь на палубе Кровь на палубе
2021, 4 эпизода
 
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