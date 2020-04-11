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Киноафиша Сериалы Адвокат Ардашевъ Сезоны Сезон 3 Серия 1

Адвокат Ардашевъ 2019 - 2021 1 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Адвокат Ардашевъ»
Эпизод 1
Сезон 3 / Серия 1 11 апреля 2020
Эпизод 2
Сезон 3 / Серия 2 11 апреля 2020
Эпизод 3
Сезон 3 / Серия 3 11 апреля 2020
Эпизод 4
Сезон 3 / Серия 4 11 апреля 2020
О чем cерия

В 3 сезоне 1 серии сериала «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна персидского обоза» действие происходит в Ставрополе, в 1909 году. К Ардашеву обращается дама преклонных лет по фамилии Загорская. Она утверждает, что в ее доме сами собой загораются свечи.

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