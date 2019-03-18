Во 2 сезоне 9 серии сериала «Адаптация» Эштон Айви обращается в ЦРУ за помощью, и коллега Брансон из Америки отправляет ему интересные детали биографии Елизаветы Сергеевны, председателя «Газпром Добыча ЯНАО», которые шпион может использовать.
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