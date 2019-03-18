Во 2 сезоне 12 серии сериала «Адаптация» полковник Евдокимов приказывает Эштону закончить расторжение сделки с китайцами, но шпион ставит начальнику собственные условия. Марина и Сатане одновременно просят Олега о встрече с интимным продолжением…
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