В 1 сезоне 9 серии сериала «Амнезия» благодаря информации, полученной от брата, Эмили удается найти место, где содержатся сын и жена Ника. Она просит бывшего мужа приехать туда. Между тем женщина и мальчик пытаются сбежать от похитителя.