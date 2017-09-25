В 1 сезоне 9 серии сериала «Амнезия» благодаря информации, полученной от брата, Эмили удается найти место, где содержатся сын и жена Ника. Она просит бывшего мужа приехать туда. Между тем женщина и мальчик пытаются сбежать от похитителя.
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