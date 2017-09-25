В 1 сезоне 3 серии сериала «Амнезия» происходит еще одно убийство. И снова подозрение падает на Эмили. Выносится постановление об ее аресте. А Эмили тем временем пытается найти «оборотня» из ФБР, которого считает причастным к своему похищению.