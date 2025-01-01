Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Скажи: «Я люблю тебя»
Киноафиша Сериалы Скажи: «Я люблю тебя» Сезоны

Скажи: «Я люблю тебя», список сезонов

Suki-tte Ii na yo 16+
Год выпуска 2012
Страна Япония
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Tokyo MX

Рейтинг сериала

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Скажи: «Я люблю тебя»»
Скажи: «Я люблю тебя» - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов 5 октября 2012 - 30 декабря 2012
 
Он не стоит и половины потраченного экранного времени: в Сети выбрали самого клишированного персонажа «Игры престолов»
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом
Лысый мальчик и его «ложки нет»: почему эта реплика оказалась важнее всех перестрелок Нео в «Матрице»
«Дандадан» больше не в топе: зато 10 других аниме сейчас на пике — у № 1 рейтинг 9.5 на IMDb, хотя это романтика, а не сенен
«Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
В списке даже Штирлиц: 10 актеров, отказавшихся играть в «Москва слезам не верит» — сможете угадать хотя бы 5? (фото)
«Любовь и голуби» видел почти каждый, но мало кто знает о его странном «проклятии»: коснулось всех — от сценариста до Гурченко и Меньшова
Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам
«У нее постоянно блестело лицо…»: 5 причин, почему россиян сейчас бесят «Чародеи» — фанаты фильма, держитесь
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше