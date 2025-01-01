Меню
Наклз
Цитаты
Цитаты из сериала Наклз
Wade Whipple
Большинство людей считают меня шуткой.
Knuckles
Я не шучу... Я создаю воинов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Адам Палли
Adam Pally
Идрис Эльба
Idris Elba
