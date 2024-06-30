Отзывы о сериале «Наклз»

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Наклз
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Weteran Mc
30 июня 2024, 00:55
Оценка
"Наклз" - фантастический семейный комедийный мини-сериал, является спин-оффом к франшизе "Соник в кино" и сосредоточен на персонаже по имени Наклз, который тоже пришелец и выглядит, как говорящая ехидна.
Сериал красочный, насыщенный компьютерной графикой и спецэффектами. Сюжет, конечно, не серьёзный, но глупым его назвать нельзя. Чистая развлекуха с не плохим юмором. Временами есть где посмеяться.
Не слушайте тех, кто негативно отзывается об этом проекте. Попробуйте посмотреть сами. Я, например, не жалею о потраченном времени, посмотрел не без удовольствия.
Моя оценка: 7 из 10. 👍
30 июня 2024, 00:55
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Сериал красочный, насыщенный компьютерной графикой и спецэффектами. Сюжет, конечно, не серьёзный, но глупым его назвать нельзя. Чистая развлекуха с не плохим юмором. Временами есть где посмеяться.
Не слушайте тех, кто негативно отзывается об этом проекте. Попробуйте посмотреть сами. Я, например, не жалею о потраченном времени, посмотрел не без удовольствия.
Моя оценка: 7 из 10. 👍
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