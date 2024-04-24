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Горький 53
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Отзывы о сериале «Горький 53»
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Богдан Вольный
24 апреля 2024, 19:25
Оценка
Сериал начался бодро. Первые две серии не топтались на месте, а с ходу погрузили нас в события. Причем, все происходящее на экране настолько увлекательно, что я уже требую продолжения банкета. Главный злодей в сериале – это Харитон, который а-ля Горбатый из известного сериала прошлого. Но у Балуева он получился такой фактурный, что я сразу забыл все его положительные роли. Главный герой в сериале – фронтовик, которому не повезло в жизни, но появился шанс на искупление. Вся эта экранная возня сделана очень качественно и интригует своими поворотами. Интересно будет узнать, кто окажется предателем, а кто проявит настоящее мужество. Очень нравится здесь капитан Паша Шведов. Такой себе настоящий советский Дядя Степа. Ну и Фролов очень точно попал в образ главного героя Ивана. Будем смотреть дальше!
24 апреля 2024, 19:25
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Лена Кононенко
28 апреля 2024, 11:42
Оценка
Муж начал смотреть сериал, и я в итоге втянулась вместе с ним, теперь вместе смотрим. Мне он показался очень интересным. Это история, которая вполне могла развернуться на улицах Нижнего Новгорода в начале 1950х. Распоясавшаяся преступность, хаос во взаимодействии разных веток правоохранительных органов, поломанные судьбы обычных людей – все это сплеталось в один клубок в послевоенную эпоху. И смотреть за тем, как будет восстановлена справедливость (я имею в виду репутацию Ивана) очень интересно. Плюс он мне очень напоминает Место встречи изменить нельзя, который я любила смотреть в детстве с папой. Сериал намного лучше глупеньких мелодрам, так как показывает эпоху, о которой всегда интересно узнать что-то новое. Сериал очень хороший и для самой широкой аудитории.
28 апреля 2024, 11:42
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Киноафиша.инфо
28 апреля 2024, 16:55
в ответ на сообщение
Лена Кононенко от 28 апреля 2024, 11:42
Сериал вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
28 апреля 2024, 16:55
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Руслан Марущак
3 мая 2024, 13:42
Оценка
Сериал достаточно интригующий. Мне понравилось, что всё в нём гармонично уживается: и трагедия одного хорошего человека, и противостояние милиции и банд, и любовные истории, и секретная операция работников КГБ. При этом сериал не кажется перегруженным, а наоборот – оторваться очень сложно. Я за два дня посмотрел четыре серии и уже не дождусь вечера, чтобы вернуться в Горький. Классного актёра взяли на главную роль. Он прям в идеальной форме для своего образа. В каждом кадре веришь ему. То есть все драки и перестрелки выглядят эффектно и натурально. Только мне кажется немного наивной история с алмазом. Неужели Харитон реально купится на такое? Если в финале его прижмут, как Горбатого в Месте встречи, то будет грустно, так как хотелось бы чего-то более изобретательного. Ну, пока полет нормальный – посмотрим, что будет в финале.
3 мая 2024, 13:42
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ахахщывиа
3 мая 2024, 17:20
Оценка
Сериал начала смотреть, так как очень люблю Екатерину Климову и просто засматриваюсь ею в сериале По законам военного времени. Здесь же эпоха чуть попозже, но не менее интересная. Я, кстати, вот так конкретно обратила внимание на главного актёра Андрея Фролова только в этом сериале. Как-то не попадался раньше на глаза. Хороший персонаж у него получается, такой себе послевоенный супергерой. Меня шокировал Балуев – вообще не представляю, как он согласился на такую роль. С первых кадров его Харитон начинает вселять реальный ужас. И конечно, чтобы такого поймать, то нужны какие-то сверхусилия. Пока посмотрела только четыре серии, но за один день)) Не получается остановиться, так как авторы хитрецы – заканчивают каждую серию на самом интересном месте. Вполне занимательный сериал, с хорошими актёрами и качественно воссозданной эпохой.
3 мая 2024, 17:20
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Киноафиша.инфо
3 мая 2024, 18:01
в ответ на сообщение
ахахщывиа от 3 мая 2024, 17:20
Сериал вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
3 мая 2024, 18:01
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Владимир Задорожний
3 мая 2024, 21:01
Оценка
Хорошо Фролов исполнил роль Ивана Астафьева. Я его даже не сразу узнал. И тут дело даже не в том, что он умело следует сценарию. Он органично смотрится в этой роли. Да и вообще практически все главные герои как будто из той эпохи. Балуев, Макаров, Журавлёв, Климова – как-то все дружно заняли свои полочки и являются частями цельного механизма. Горький не растягивает интригу надолго. События тут бегут стремительно, что даже нельзя от экрана оторваться. И практически каждая серия с крутым поворотом, что тут же хочется включить продолжение. Не знаю я, что смотрят те люди, которые пишут «не впечатлил», «ожидал большего». Чего вы ждали? Вторжение инопланетян? Сериал очень качественно проходится по эпохе, при этом рассказывая очень интересную историю с двойным дном. Интересно узнать, как главный герой выйдет сухим из воды. Ну, я очень надеюсь, что выйдет – иначе зачем это все? Советую прежде, чем писать отзывы – посмотреть сериал. Реально интересный.
3 мая 2024, 21:01
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Анна Кулик
5 мая 2024, 12:40
Оценка
Не получается смотреть меньше, чем три серии в день. Горький очень сильно затягивает и я за два дня шесть серий посмотрела. Очень крутые эмоции вызывает сюжет. Авторы заставляют зрителя переживать не только за главного, но и за второстепенных героев. Меня очень тронула история молодой Тони, которая открыла свою душу Астафьеву. И трудно представить, сколько подобных девушек было сломлено после войны, но они находили в себе силы жить дальше и учились находить радости в мелочах. Сейчас, конечно, ценности у большинства людей абсолютно далеки от тех, которыми жили люди в 1950х. И это грустно, наверное. Да, был бандитизм. Не всегда хватало еды. Но люди трудились и старались быть честными и добросовестными. История вообще залихватская, поэтому смотреть одно удовольствие. Пока все нравится. Советую к просмотрю любителям сериалов о настоящих героях, которые боролись за наше будущее.
5 мая 2024, 12:40
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Киноафиша.инфо
5 мая 2024, 15:31
в ответ на сообщение
Анна Кулик от 5 мая 2024, 12:40
Здорово, что сериал произвёл на вас такое впечатление! 😉
5 мая 2024, 15:31
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Илья Долгопрудный
8 мая 2024, 19:39
Оценка
"Горький-53" из тех сериалов, который начинаешь смотреть и останавливаешься только когда весь посмотрел, а за окном уже маячит рассвет. У меня так бывает редко. А если бывает, то точно – сериал стоящий. Может быть, он и не сильно закручен по сравнению с зарубежными, но подкупает своей атмосферой, интригой и персонажами. Да, в первую очередь персонажами, ведь тут и герои (Фролов, Макаров, Барабаш) и антигерои (Балуев, Журавлев, Евланов) все невероятно фактурные и впечатляющие. Можно было бы и загадку сделать позаковыристей и финал поинтересней, но я думаю все это было сделано, как сделано для того, чтобы продлить сериал еще на один сезон. В принципе, показать еще есть что. И я это точно буду смотреть. Спасибо большое.
8 мая 2024, 19:39
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Горбунов Лев
9 мая 2024, 12:34
Оценка
Классная история про Ивана Астафьева получилась. И герой такой противоречивый: с одной стороны – хороший спортсмен, хороший солдат, с понятиями, а с другой – человек, который поддался на давление обстоятельств. Я сначала было подумал, что он с катушек слетел, когда начал убегать от милиции (как герой Гармаша в Ленинграде-46), но потом все стало на свои места. Получилась гремучая смесь из нескольких любимых сериалов на данную тему. Я впечатлен.
9 мая 2024, 12:34
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Алиса Котова
9 мая 2024, 12:40
Оценка
Еще одним запоминающимся и очень хорошим персонажем стало больше. Может быть, главный герой данного сериала Иван Астафьев, и не дотягивает до Шарапова или Гоцмана, но то, что он за последнее время один из самых ярких – это точно. За его приключениями, а точнее злоключениями, было наблюдать достаточно увлекательно. Пару раз сюжетные повороты меня сумели удивить. Я стала замечать за собой, что подобные российские сериалы меня интересуют намного больше в последнее время. Есть в подобных киноработах что-то живое, увлекательное и достойное сопереживания. Если вы еще не посмотрели его, то очень советую. Точно не пожалеете потраченного времени.
9 мая 2024, 12:40
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Виктория Агафонова
10 мая 2024, 12:01
Оценка
Погода на улице совсем не майская и мы с мужем остались дома – не поехали на дачу с друзьями. И так получилось, что за два дня посмотрели весь сериал целиком. Вполне хорошая история. Как говорит молодёжь – смотрибельный. Мужу, как мужчине, понравились элементы боевика, драки и интриги. А мне понравилась романтическая составляющая сериала. Её мало – но она очень душевная. Женщина, которая не дождалась с войны своего мужчину, теперь расплачивается за это. А другая, наоборот, получила надежду тогда, когда совсем её утратила. Нам понравилась данная картина. И история сам очень интересная. Я про такой алмаз и не слышала.
10 мая 2024, 12:01
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