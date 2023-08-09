«Замах на рубль, удар на копейку»: зрители сравнили «Новую землю» НТВ с «Первым отделом» и.. разочаровались — как до Луны

Папа-Котя в «Трех котах» балует котят печеньем по особому рецепту: готовить всего 15 минут, а сметают со стола моментально

Если надоел мрачняк «Первого отдела»: новый комедийный сериал про работу полиции в провинции — буду смотреть ради Федункив

Вот идеальный сериал для тех, кто повернут на космосе и тащится от «Марсианина»: 27 марта вернется с новым сезоном

«Ты на Кавказ не езди – тебя убьют»: Этуш до последнего боялся сниматься в «Кавказской пленнице» – было 3 веских причины

Китайцы выпустили «ответку» Миядзаки: их аниме пылилось год, прежде чем стать хитом

Тысячи километров проехал без прав и опыта: Иваныч из «Дальнобойщиков» не умел водить

«Сериал многое упускает»: на Западе сравнили «Мастера и Маргариту» Локшина и Бортко – нашли у старой экранизации 2 проблемы

Весна теперь не только на Заречной: вспомните 5 фильмов СССР по весенним улицам (тест)

«Царевна-лягушка 2» на «Большой земле»: топ-5 главных российских фильмов марта-2026 – куда идти с женой, куда с детьми?