Эмма вместе с сыном приезжает в городок своего детства, чтобы навестить отца. Мужчина не отличается дружелюбием и встречает родственников с ружьем. Вскоре по округе разносится весть, что волк убил местного подростка. Однако Эмма уверена, что дикий зверь тут не при чем, а вот ее отец может иметь к этому какое-то отношение, но мужчина вскоре исчезает. Теперь женщине нужно доказать невиновность волка, на которого местные жители уже готовы объявить охоту, и докопаться до правды, какой бы ужасной она ни была.