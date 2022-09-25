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Киноафиша Сериалы Фенрис

Фенрис (2022 - …)

Fenris 18+
Год выпуска 2022
Страна Норвегия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Viaplay
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

Эмма вместе с сыном приезжает в городок своего детства, чтобы навестить отца. Мужчина не отличается дружелюбием и встречает родственников с ружьем. Вскоре по округе разносится весть, что волк убил местного подростка. Однако Эмма уверена, что дикий зверь тут не при чем, а вот ее отец может иметь к этому какое-то отношение, но мужчина вскоре исчезает. Теперь женщине нужно доказать невиновность волка, на которого местные жители уже готовы объявить охоту, и докопаться до правды, какой бы ужасной она ни была.

В ролях
В ролях
Ян Гуннар Рёйсе
Ян Гуннар Рёйсе
Ида Элиз Брош
Йонас Страндт Гравли
Йонас Страндт Гравли
Эйстейн Рёгер
Ингьерд Эгеберг
Ченгиз Ал
Ченгиз Ал
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Сезоны
Фенрис - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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