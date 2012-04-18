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Постер сериала Рыцарь королевы Ин-Хен
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Киноафиша Сериалы Рыцарь королевы Ин-Хен

Рыцарь королевы Ин-Хен (2012 - 2012)

Queen In Hyun's Man 18+
Год выпуска 2012
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 12 часов 0 минут

О чем сериал

Учёный Ким Бун-до жил в эпоху Чосон. В свое время он помог взойти на престол королеве Ин-хён, но теперь для неё настали трудные времена. Группа заговорщиков сместила законную правительницу и на её место поставила наложницу короля Сукчона. Чтобы восстановить королеву в правах, ученый выбирает весьма оригинальный путь – он отправляется в будущее на 300 лет вперед. Оказавшись в современном Сеуле, Бун-до встречает молодую и пока никому неизвестную актрису Чхве Хи-джин, которой предстоит сыграть в сериале королеву Ин-хён.

В ролях
В ролях
Ом Хё-соп
Чи Хён-у
Чо Даль-хван
Чо Даль-хван
Ким Джин-у
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Сезоны
Рыцарь королевы Ин-Хен - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 16 эпизодов
 
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