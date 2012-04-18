Учёный Ким Бун-до жил в эпоху Чосон. В свое время он помог взойти на престол королеве Ин-хён, но теперь для неё настали трудные времена. Группа заговорщиков сместила законную правительницу и на её место поставила наложницу короля Сукчона. Чтобы восстановить королеву в правах, ученый выбирает весьма оригинальный путь – он отправляется в будущее на 300 лет вперед. Оказавшись в современном Сеуле, Бун-до встречает молодую и пока никому неизвестную актрису Чхве Хи-джин, которой предстоит сыграть в сериале королеву Ин-хён.