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Постер телешоу Маска. Танцы
Постер телешоу Маска. Танцы
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Киноафиша Сериалы Маска. Танцы

Маска. Танцы (2022 - …)

Maska. Tancy 18+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 50 минут
Телеканал СТС
Продолжительность телешоу 23 часа 50 минут

О чем телешоу

Жюри предстоит угадывать, кто из танцующих звёзд скрывается за маской.

В ролях
В ролях
Сергей Светлаков
Сергей Светлаков
Тимур Родригез
Тимур Родригез
Егор Дружинин
Егор Дружинин
Клава Кока
Клава Кока
Юрий Музыченко
Юрий Музыченко
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Маска. Танцы - Сезон 1 Сезон 1
2022, 13 эпизодов
 
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