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Маска. Танцы
Маска. Танцы (2022 - …)
Maska. Tancy
18+
телешоу
Год выпуска
2022
Страна
Россия
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
1 час 50 минут
Телеканал
СТС
Продолжительность телешоу
23 часа 50 минут
О чем телешоу
Жюри предстоит угадывать, кто из танцующих звёзд скрывается за маской.
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В ролях
В ролях
Сергей Светлаков
Тимур Родригез
Егор Дружинин
Клава Кока
Юрий Музыченко
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Сезон 1
2022,
13 эпизодов
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