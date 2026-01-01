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Киноафиша Сериалы Маленькая барабанщица Актеры и роли

Актеры сериала «Маленькая барабанщица»

Актеры сериала «Маленькая барабанщица» Вся информация о сериале
Флоренс Пью
Флоренс Пью Florence Pugh
Лубна Азабаль
Лубна Азабаль Lubna Azabal
Fatmeh Al-Khadar Улайя Амамра
Улайя Амамра Oulaya Amamra
Salma
Ибен Акерли Iben Akerlie
Александр Скарсгард
Александр Скарсгард Alexander Skarsgard
Шайн Аттол Shane Attwooll
Адель Беншериф Adel Bencherif
Tayeh
Шломо Бар-Аба Shlomo Bar-Aba
Симона Браун
Симона Браун Simona Brown
Rachel Александр Байер
Александр Байер Alexander Beyer
Edward Davis
Чарльз Дэнс
Чарльз Дэнс Charles Dance
Commander Picton Клер Холман
Клер Холман Clare Holman
Miss Bach
Том Хэнсон Tom Hanson
Амир Хури Amir Khoury
Reda Elazouar
Макс Айронс
Макс Айронс Max Irons
Al
Дэниэл Литман Daniel Litman
Майкл Мошонов Michael Moshonov
Shimon Litvak
Виталий Фридланд Vitali Friedland
Майкл Шеннон
Майкл Шеннон Michael Shannon
Лубна Азабаль
Лубна Азабаль Lubna Azabal
Майкл Мошонов Michael Moshonov
Симона Браун
Симона Браун Simona Brown
Адель Беншериф Adel Bencherif
Клер Холман
Клер Холман Clare Holman
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