Отзывы о сериале «Сармат»

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Weteran Mc
27 июня 2024, 00:59
Оценка
Отечественный остросюжетный мини-сериал, "Сармат", 2023 года, состоящий из четырех серий.
Сюжет повествует об оперативнике Артёме, который провёл операцию по задержанию Костика, сына крупного сочинского наркоторговца, В ответ бандиты выслеживают и убивают жену оперативника, а дочку ранят. Спустя время, Артем прячет дочь, а сам выходит на тропу войны. Месть будет коварной.
Фильм полон экшна: перестрелки, драки, взрывы - самый настоящий боевик. Но всё выполнено по-нашему, по-русски. Скучать не пришлось.
Побольше бы таких фильмов и никакой Голливуд нам не нужен.
Моя оценка: 10 из 10. 👍
27 июня 2024, 00:59
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Сюжет повествует об оперативнике Артёме, который провёл операцию по задержанию Костика, сына крупного сочинского наркоторговца, В ответ бандиты выслеживают и убивают жену оперативника, а дочку ранят. Спустя время, Артем прячет дочь, а сам выходит на тропу войны. Месть будет коварной.
Фильм полон экшна: перестрелки, драки, взрывы - самый настоящий боевик. Но всё выполнено по-нашему, по-русски. Скучать не пришлось.
Побольше бы таких фильмов и никакой Голливуд нам не нужен.
Моя оценка: 10 из 10. 👍
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