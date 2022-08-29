В 6-м сезоне сериала «Матушка Гусыня» Соня вновь вступает в игру. Теперь она не только мать троих взрослых детей, но и бесстрашная владелица преступного бизнеса в окрестностях Стокгольма. Она больше не боится угроз и может сама разобраться с любым, кто угрожает безопасности ее семьи. Со времени смерти своего супруга Фредерика она прошла все круги ада и теперь не опасается ни наркобаронов, ни полицейских. Ей удалось справиться с колумбийской бандой и выйти сухой из воды, если не считать множества моральных и физических травм. Теперь Соня не намерена останавливаться ни перед чем ради защиты своих близких.