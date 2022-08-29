Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Матушка Гусыня 2015 - 2025 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Матушка Гусыня
Киноафиша Сериалы Матушка Гусыня Сезоны Сезон 6

Gåsmamman
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 29 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 6-й сезон сериала «Матушка Гусыня»

В 6-м сезоне сериала «Матушка Гусыня» Соня вновь вступает в игру. Теперь она не только мать троих взрослых детей, но и бесстрашная владелица преступного бизнеса в окрестностях Стокгольма. Она больше не боится угроз и может сама разобраться с любым, кто угрожает безопасности ее семьи. Со времени смерти своего супруга Фредерика она прошла все круги ада и теперь не опасается ни наркобаронов, ни полицейских. Ей удалось справиться с колумбийской бандой и выйти сухой из воды, если не считать множества моральных и физических травм. Теперь Соня не намерена останавливаться ни перед чем ради защиты своих близких.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 3 голоса
7.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий 6-го сезона сериала «Матушка Гусыня» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Серия 1 Episode 1
Сезон 6 Серия 1
29 августа 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 6 Серия 2
5 сентября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 6 Серия 3
12 сентября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 6 Серия 4
19 сентября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 6 Серия 5
26 сентября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 6 Серия 6
3 октября 2022
График выхода всех сериалов
Не такой уж мудрый: 5 провалов Гэндальфа, которые едва не разрушили Средиземье
«А зачем на ней жениться? На таких не женятся»: психолог Розенберг о том, почему мужчины выбирают «Тосек», а не «Анфис» — на примере фильма «Девчата»
Этот сериал отказались снимать 50 режиссеров: Первый канал готовит к выходу историческую сагу о Донецке
Боевик с Марком Руффало — не предел: лучшие триллер-сериалы, которые точно стоит посмотреть фанатам «Задания»
От концовки «Бар “Один звонок”» у зрителей глаза на мокром месте: но шансы на 2 сезон еще есть — Ярмольник намекнул парой слов
Такой «Интерстеллар» зрители и представить не могли: задумывался как драма о любви — пока Спилберга не сменил Нолан
Беллу в вампира превратил вовсе не Эдвард, а её дочь Ренесми: над этой дикой теорией фанаты «Сумерек» бьются уже 13 лет
Из нового спиноффа «Игры престолов» уберут одну из лучших деталей оригинального сериала — но это не так уж плохо
Четверть века псу под хвост: в «Ван-Пис» окончательно «забили» на важнейший сюжетный элемент — внятного финала без него не ждите
Звезда «Голодных игр» рассказал о приходе славы после выхода фильма — популярность сошла на нет быстрее, чем он ожидал
«Присосался к прокату и высосал до дна»: новинку Бессона в России полюбили больше, чем во Франции
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше