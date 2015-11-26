Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Матушка Гусыня 2015 - 2025 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Матушка Гусыня
Киноафиша Сериалы Матушка Гусыня Сезоны Сезон 1

Gåsmamman
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 ноября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Матушка Гусыня»

В 1-м сезоне сериала «Матушка Гусыня» семья Сони живет неприметной жизнью в пригороде Стокгольма и владеет маленькой пристанью на озере. Женщина любит своего супруга Фредерика и воспитывает троих непоседливых подростков. Но однажды в мужчину кто-то стреляет прямо во дворе их дома. Соня пытается найти преступника, но сталкивается с равнодушием полицейских. Постепенно женщина узнает, что покойный Фредерик с двумя партнерами уже много лет занимался производством и продажей марихуаны. Чтобы защитить свою семью, женщина должна перенять наследие супруга и погрузиться в мир преступного бизнеса.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 3 голоса
7.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Матушка Гусыня» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
26 ноября 2015
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
26 ноября 2015
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
3 декабря 2015
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
3 декабря 2015
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
10 декабря 2015
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
10 декабря 2015
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
17 декабря 2015
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
17 декабря 2015
График выхода всех сериалов
Будет ли шестая часть вампирской саги «Сумерки»? Шанс есть, но только при одном условии
Вероятность 60%: ИИ рассказал, как погибнет человечество — все предсказано в этом фильме 2015 года
«Побег из Шоушенка» солгал нам всем: тайна преступления Реда, о которой Фрэнк Дарабонт решил умолчать в кино
Однажды в Голливуде... или СССР? Только киноманы вспомнят, где сняли 6/6 легендарных фильмов (тест)
«Будете мешать – оставлю без обеда»: рожденные в СССР пройдут этот тест на 5/5 – вспомните фильм по цитате о еде
«Возможно, я и знал, но…»: даже Макконахи не помнит полное имя Купера из «Интерстеллара» — проверьте и вы себя
Считаете себя фанатом «Невского»? Зря: вы точно не справитесь с нашим тестом на знание сериала
Управитесь за выходные: 3 мини-сериала от HBO Max с оценкой 7.5+ — № 3 выйдет лишь 12 октября, а уже получил 100% свежести на RT
«Один из лучших о разведчиках»: в 1968-м этот фильм с рейтингом 8.5 собрал 57 млн зрителей – а в СССР его хотели запретить
Тест за минуту покажет вашего двойника из «Великолепного века»: никаких скучных вопросов — просто выберите свой знак зодиака
Не знаете, какой сериал посмотреть? Доверьтесь звездам: выберите свой знак зодиака — получите рекомендацию под ваш вкус (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше