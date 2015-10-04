Меню
Оккупированные 2015 - 2020 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Оккупированные
Киноафиша Сериалы Оккупированные Сезоны Сезон 1
Okkupert
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 октября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут

Рейтинг сериала

7.3
Оцените 13 голосов
7.6 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Оккупированные»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Апрель April
Сезон 1 Серия 1
4 октября 2015
Май Mai
Сезон 1 Серия 2
4 октября 2015
Июнь Juni
Сезон 1 Серия 3
11 октября 2015
Июль Juli
Сезон 1 Серия 4
18 октября 2015
Август August
Сезон 1 Серия 5
25 октября 2015
Сентябрь September
Сезон 1 Серия 6
1 ноября 2015
Октябрь Oktober
Сезон 1 Серия 7
8 ноября 2015
Ноябрь November
Сезон 1 Серия 8
15 ноября 2015
Декабрь (ч.1) Desember - del 1
Сезон 1 Серия 9
22 ноября 2015
Декабрь (ч.2) Desember - del 2
Сезон 1 Серия 10
29 ноября 2015
